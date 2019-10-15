» الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تركيا

15 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين كبار بسبب العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.



أوضحت الوزارة الأمريكية، في بيان أوردته قناة «الحرة»، مساء الاثنين، أن العقوبات طالت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين ووزراء الدفاع والطاقة والداخلية.



أضاف البيان أن إدراج المسؤولين الأتراك على قائمة العقوبات جاء نتيجة لـ«أعمال الحكومة التركية التي تقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة».



أكدت الوزارة في بيانها أنها مستعدة لفرض مزيد من العقوبات على المسؤولين الحكوميين الأتراك والكيانات التركية في حال الضرورة.

