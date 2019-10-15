» فايلر سيفاجيء الزمالك بهذا اللاعب

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ريني فايلر

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن عدد من المفاجآت التي يجهزها رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وقال "زكي" في برنامجه إن الأهلي خاض مباراة ودية أمس وفاز فيها بهدف مقابل لا شيء أحرزه وليد أزارو ، مضيفًا: "فايلر طلب عدم إذاعة اللقاء".

وتابع: "المباراة والتدريبات تألق فيها نجم الأهلي العائد من الإصابة محمد محمود وقد يكون مفاجأة مباراة القمة ".

وتابع: "أعتقد أن أزارو قد يكون أحد المفاجآت في المباراة".

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