  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:47 ص
بحث متقدم
الإعلامي عمرو أديب

أديب: عندنا رفاهية مائية في مصر لازم تنتهي

بوتين والملك سلمان

مفاجأة غير متوقعة من "بن سلمان" لبوتين

ارشيف

صادم.. إصابة 27 طالبة باختناق بالإسماعيلية

انهيار

شاهد.. انهيار مراسلة لبنانية بسبب الحرائق

الملك سلمان وبوتين

سلاح سعودي يستوقف بوتين خلال سيره مع الملك سلمان

اليسا

عن حرائق لبنان.. إليسا: "غضب الطبيعة السبب"

رجل ينبش قبر والده ليتشاجر معه بعد ثلاثين عاما

أغرب من الخيال.. ذهب ليدفن ابنته فوجد مفاجأة بقبرها

رونالدو

رقم قياسى جديد لـ«رونالدو»

انتحار طفلة

انتحار فنانة شهيرة.. لن تتخيل السبب

ترامب

مفاجأة.. أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب

كيف تصطاد "الحيتان" فرائسها

الصفحة الأخيرة

صيد الحيتان
صيد الحيتان

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. والد طالب المنوفية يفجر مفاجأة عن قاتله

#

شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة

#

تحولت لباربي.. شاهدوا كيف أصبح وجه هذه الفنانة

#

لأول مرة.. كيف سيصلي رائد مسلم في الفضاء

الأسماك

صيد

الحيتان

الفرائس

تمكنت صورة حديثة من الكشف عن سر اصطياد "الحيتان" لفرائسها، بطريقة بسيطة وفعالة.

وحسب البحث الذي نشرته "سكاي نيوز عربية"، التقط باحثون من جامعة هاواي صورًا للحوت جنوبي ألاسكا وهو ينسج ما يشبه الشباك، باستخدام فقاقيع الهواء داخل المياه، لاحتجاز فريسته داخلها، بعد اختيارها، من الأسماك أو القشريات، ويحيطها بدائرة من فقاقيع الهواء التي يخرجها من فتحة أعلى رأسه، تعمل على إرباك الفريسة وحبسها داخل الدائرة.

ونجح عالم البحار لارس بيجدر وزملاء آخرون من جامعة هاواي، في التقاط صور فريدة للحيتان الحدباء وهي تمارس هذه التقنية غير المسبوقة في الصيد.

وقال بيجدر في تصريحات صحفية: "الصور تعتبر رائدة. نراقب كيف تتلاعب هذه الحيوانات بفرائسها وتحضرها من قبل الصيد. هذا يسمح لنا باكتساب معلومات لم نكن نعرفها من قبل، مضيفا أن الصور كجزء من مشروع استقصائي عن تناقص أعداد الحوت الأحدب، حيث يركز الباحثون بشكل خاص على تأثير التحولات في السلاسل الغذائية المرتبطة بتغير المناخ وتناقص أعداد الفرائس.

ويزور حوالي 3 آلاف من الحيتان الحدباء ألاسكا كل صيف خلال فترة البحث عن الغذاء، بينما يهاجر ما يصل إلى 10 آلاف إلى هاواي في فصل الشتاء للتكاثر.

وسوف تساعد نتائج دراسة الباحثين في تسليط الضوء ليس فقط على كيفية حصول الحيتان على طعامها، بل أيضا على عدد وجباتها وما الذي تتغذى عليه، وتأثير هذه الأنماط الغذائية على تطور أجسامها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» 10 اتفاقيات استثمار بين الإمارات وروسيا خلال زيارة بوتين
» فنانة شهيرة تصور نفسها فى وضع "جريء" وتثير الجدل
» كيف تصطاد "الحيتان" فرائسها
» أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل سوريا
» عزيزي الراكب انتبه.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ جمالها
» انفجارات "الحشد الشعبي" تثير التساؤلات عن منفذها
» اتجاه لتأجيل لقاء القمة السبت المقبل
» هكذا علق "السقا" على حرائق لبنان
» مرتضى يفجر مفاجأة عن نجم الزمالك: بياخد 11 مليون جنيه
» صالح جمعة يتعرض لموقف محرج أمام "فايلر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور