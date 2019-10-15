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فنانة شهيرة تصور نفسها فى وضع "جريء" وتثير الجدل

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دولي شاهين
دولي شاهين

متابعات-علا خطاب

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صدمت الفنانة دوللي شاهين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" بصورة جديدة لها في وضع "جريء"، ما عرضها لموجة من الانتقادات .

وشاكرت "دوللي" جمهورها صورة جديدة قبل ذهابها إلى الجيم ارتدت خلالها كالعادة ملابس شديدة الأناقة والجرأة.

واختلفت آراء المتابعين على الصورة ما بين معجب بها وبجرأتها وأناقتها، وما بين مهاجم لها لتعدي حدود الجرأة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما سبق أن ردت عليد دوللي شاهين أكثر من مرة، قائلة إن من لا يعجبه صورها فالأسهل ألا يتابعها عبر حساباتها.

من ناحية أخرى تواصل دوللي شاهين حاليًا حصد نجاح أغنيتها الأخيرة "الحاجة داعيالك"، والتي تقول كلماتها: "أنا البنت اللي تتباها قصاد الدنيا وياها.. أنا اللي عليك تكون ساندة.. وتبقى بقلبها شايلاك.. مهو يعني تشيلني في النني ووقت الخوف تطمني.. مفيش في الدنيا دي واحدة تحبك زي مانا حباك.. ده أكيد الحاجة داعيالك.. إني أكون حظك وحلالك".


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Get ready and let's gym.....

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