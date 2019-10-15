  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:11 م
بحث متقدم
ايمان العاصي

فنانة شهيرة تصدم متابعيها: "الزواج سخافة"

مطاهرات لوقف الملاحقات الأمنية للاجهاض والخيانة الزوجية

دعوات بدولة عربية ترفض تجريم الخيانة الزوجية والإجهاض

استدعاء سيارات نيسان

"التجارة السعودية" تعلن استدعاء 350 سيارة نيسان.. لهذا السبب

تركي آل الشيخ

الراشد: "تركي الشيخ حقق 40 سنة إنجاز"

محمد صلاح

«صلاح» ضمن أفضل 100 لاعب بالقرن الـ21

هدية بوتين

بوتين يهدي بن سلمان هدية عمرها 30 ألف عام

صلاح مع عارضة الأزياء

فيديو جديد لعارضة الأزياء البرازيلية مع "صلاح" يثير ضجة

جورج قرداحي

بعد دهسها العنب بقدميها.. إعلامية ترد على منتقديها: "شكرا"

بن سلمان

تفاصيل رسالة بن سلمان للرئيس التونسي الجديد

بوستر فيلم الممر

برلمانية تفتح النار على أحمد عز: "مش مصدقة دورك الوطني"

سموحة يطالب "المسابقات" بتأجيل مباراة بيراميدز

الرياضة

فرج عامر
فرج عامر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

حكام نهائي كأس مصر يتفقدون أرض الملعب

#

طاقم تونسي لإدارة بيراميدز والنجوم بالدوري

#

«المسابقات» تدرس تعديل موعد مباريات الأحد المقبل

دوري

تأجيل

سموحة

كاس

بيراميدز

طالب فرج عامر رئيس نادي سموحة، بتأجيل مباراة فريقه أمام بيرميدز والمقرر لها بعد غدٍ إلى نفس موعد القمة، لتطبيق مبدأ العدل إذا ما تم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب "عامر" عبر "فيس بوك": "إذا كانت القمة بين الأهلي والزمالك ستؤجل فمن العدل تعديل موعد لقائنا مع بيرميدز بعد غدٍ إلى نفس موعد القمة بسبب وجود سبعة لاعبين من فريق سموحة سيعودوا اليوم عصرًا من تجمع المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول ومنتخب الشباب ومنتخبات عربية وأفريقية أحدهم تعرض لإصابة شديدة تحتاج 3 أشهر وباقي اللاعبين معظمهم يعاني من شد أو إرهاق أو أي إصابة أخري بالإضافة لعدم مشاركتهم مع الفريق في أي تدريب خاص بالمباراة القادمة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» معجزة إلهية.. سيدة تلد في سن الـ75
» انتظام لاعبي الأهلى الدوليين بتدريبات الفريق
» "المشروب المحرم".. تعرفي عليه
» صادم.. العثور على قنبلة عنقودية بالكويت
» عودة 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم
» فنانة شهيرة تصطحب ابنها بـ"الرقص" للمدرسة.. وتثير ضجة
» تعرف على ترتيب الشعوب في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
» الملك سلمان يستقبل رئيس "الصليب الأحمر" لهذا الأمر
» احذري هذه الطريقة في تنظيف البشرة
» سموحة يطالب "المسابقات" بتأجيل مباراة بيراميدز
» هل تناول "السكر" يسبب الأمراض؟

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:01 م

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور