» عودة 3 ملايين لاجئ سوري إلى بلادهم

15 أكتوبر 2019 - 01:04 م

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن 3 ملايين لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم من تركيا على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى مليون لاجئ.





وقال أردوغان، في كلمته أمام قمة مجلس التعاون الدول المتحدثة بالتركية في مدينة باكو حسب الأناضول، اليوم الثلاثاء: "خلال وقت قصير بعد تأمين حدودنا حتى العراق، سيعود مليون لاجئ في المرحلة الأولى، واثنان مليون سيعودون في المرحلة الثانية".





وأكد أردوغان، أن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الممتدة من "منبج" السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية "نبع السلام". كما أكد على مواصلة محاربة الإرهاب في شمال سوريا، مضيفا: "سنواصل كفاحنا عبر عملية نبع السلام إلى أن يزدهر الشمال السوري ونصل أهدافنا".





وأوضح أن عملية "نبع السلام" طهرت حتى صباح الثلاثاء مساحة قدرها نحو ألف كيلو متر مربع من المنظمة الإرهابية الانفصالية.





وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام"، وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".