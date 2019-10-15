» "المشروب المحرم".. تعرفي عليه

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متابعات - أمينة عبد العال

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القهوة

الكافيين

المرأة الحامل

المشروب المحرم

تعاني المرأة الحامل من أطعمة ومشروبات كثيرة ممنوعة عليها خوفًا على صحتها وعلى صحة الجنين، وأثبتت الأبحاث الصحية الحديثة أن القهوة تعتبر هى المشروب المحرم عليها.

والتقرير الذي نشرته "سكاي نيوز عربية"، عن دراسة حديثة، تقودها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، وأجريت على أكثر من 1200 امرأة، إلى أن حتى المستويات المنخفضة من الكافيين تشكل خطرًا قبل الحمل وأثنائه، متعارضة بذلك  مع  توصية أخرى سابقة، قالت إن تناول كوبين من القهوة سريعة التحضير يوميًا آمن للحوامل، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويبدو أن هذا الموضوع صار محل نقاش كبير، لأن هناك أدلة على أن الكافيين، الذي يوجد أيضا في مشروبات أخرى الشاي ومشروبات الطاقة، ليس له أي تأثير على الأجنة في الرحم.

ويزعم الباحثون، في الدراسة التي سيتم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأميركية للطب التناسلي في فيلادلفيا، أن "أي مستوى من تناول الكافيين أثناء الحمل قد يزيد من خطر فقدان الحمل، خاصة في الأسابيع الثمانية الأولى من فترة الحمل، لافتين إلي أن النساء اللواتي يحاولن الحمل قد يستفدن من عدم تناول الكافيين".

واستند فريق البحث، بقيادة ألكسندرا بوردو سميث، إلى دراسة أجريت عام 2014 نظرت في آثار الإسبرين أثناء الحمل، حيث طلب من المشاركات، 1228 امرأة ممن حاولن الحمل بين عامي 2007 و2011، الإبلاغ عن مقدار الكافيين والكحول الذي تناولنه في تلك الفترة، و تم قياس مستويات الكافيين في الدم، لكن ليس من الواضح ما إذا كان قد طلب منهم تسجيل نظامهم الغذائي، لأن الأطعمة مثل الشوكولاته تحتوي على مادة الكافيين، وأظهرت النتائج أن تناول مشروب أو أكثر من الكافيين في اليوم، بما في ذلك القهوة والشاي أو المشروبات الغازية، قبل الحمل يرتبط بخطر فقدان الأجنة.

لذلك، خلص الباحثون إلى أن النساء اللواتي يفكرن في الحمل يمكن أن يستفدن من التخلص من الكافيين بالكامل من نظامهم الغذائي.

وأظهرت النتائج أيضا أن حتى النساء اللاتي يتناولن كميات أقل من الحد الأدنى الموصى به يوميا من الكافيين، بقين في خطر فقدان الحمل بصورة أكبر.

وقال نائب رئيس الجمعية الأميركية لتوحيد المقاييس، هيو تايلور: "البيانات حول تناول الكافيين والحمل لا تزال غير حاسمة إلى حد ما. ومع ذلك، فمن الصعب أن نرى أي ضرر يمكن أن يحدث للنساء أو الأطفال من الحد من الكافيين أو القضاء عليه".


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