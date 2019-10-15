"التجارة السعودية" تعلن استدعاء 350 سيارة نيسان.. لهذا السبب

15 أكتوبر 2019 - 01:41 م

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء، استدعاء 350 سيارة نيسان “Murano ” موديل 2015 ، 2009 .

وكشف الوزارة، السبب في ذلك يعود إلى خلل في نظام الفرامل قد يؤدي إلى ليونة عند الضغط على دواسة الفرامل، وعدم استجابتها جزئيًا؛ ما قد يسبب وقوع حادث .

وطالبت الوزارة، بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال الرابط : "www.recalls.sa "

ودعت الوزارة، إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا "بترومين للسيارات" على هاتف " 920023345″ .