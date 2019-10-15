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معجزة إلهية.. سيدة تلد في سن الـ75

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ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

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الهند

معجزة

75

تعتبر في الوقت الحالي معجزة إلهية أن تلد سيدة وهي في الـ75 من عمرها، وحدثت هذه المعجزة في الهند، حيث أنجبت امرأة هندية تبلغ من العمر 75 عامًا تقريبًا، طفلة وزنها 600 غ فقط، في ولاية راجستان الشمالية في الهند.

ووُلدت الطفلة قيصريًا قبل أوانها بعد 6 أشهر ونصف من الحمل، حيث نُقلت إلى العناية المركزة للحفاظ على حياتها، وضمان سلامتها صحيًا، حسبما نشر موقع" لبنان24".

وكانت المرأة، التي وُصفت بأنّها ضعيفة طبياً وجسدياً لامتلاكها رئة واحدة، قد تبنّت طفلاً في السابق، ولكنّها رغبت في إنجاب طفل من لحمها ودمها، لذا لجأت إلى علاج التلقيح الاصطناعي.

وفي حديثه مع صحيفة "Hindustan Times " الهندية، قال الطبيب أبيلاشا كينكار، الذي ساهم في عملية الولادة: "لم يكن لدى المرأة المسنّة طفل، وتبنت طفلاً من أقاربها، ولكنّها قررت بعد ذلك الإنجاب".

وفي الهند بشكلٍ عام، لا يمكن تحديد سن المرأة بالضبط، لأنّ الأجيال الأكبر سناً لا تملك شهادات ميلاد رسمية تثبت عمرها الحقيقي.


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