رفض زيادة الجماهير أمام بطل السنغال لدواعٍ أمنية

15 أكتوبر 2019 - 02:06 م

أخطر مسئولو الأمن، نادى الزمالك برفض زيادة أعداد الجماهير فى مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، والمقرر لها 24 أكتوبر الجاري على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك طلب زيادة أعداد الجماهير إلى 20 ألف متفرج، وهو ما رفضه الأمن.

واكتفى الأمن بالعدد المقدر مسبقا 5 آلاف متفرج، 3 آلاف لأعضاء الجمعية العمومية، و1500 تحددهم وزارة الشباب والرياضة، و500 للفريق الضيف.

وخسر الزمالك ذهابًا في السنغال بهدفين لهدف، حيث يكفي الفريق الأبيض الفوز بهدف نظيف للتأهل لمجموعات دوري الأبطال.