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جاكوب زوما

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بـ 16 تهمة فساد.. رئيس جنوب أفريقيا السابق أمام القضاء

الحياة السياسية

جاكوب زوما
جاكوب زوما

علي محمود

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مثل رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بالفساد، في أول محاكمة له رغم كثرة الاتهامات.

يذكر أن زوما متهم بتلقي رشاوى قبل توليه الرئاسة بسبب صفقة بقيمة 51 مليار راند (3,4 مليار دولار) لشراء مقاتلات حربية وزوارق دوريات ومعدات عسكرية صنعتها خمس شركات أوروبية بينها مجموعة "تاليس" الفرنسية للصناعات الدفاعية.

وأجبر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي زعيمه السابق على التخلي عن الرئاسة العام الماضي بعد حكم دام تسعة أعوام سادتها اتهامات بالفساد وسط تراجع شعبيته.

ويواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والرشوة والكسب غير المشروع على صلة بصفقة الأسلحة التي تعود للتسعينات وأبرمت عندما كان حينها نائب الرئيس ثابو مبيكي.


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