  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:59 م
بحث متقدم
علا الفارس

الموت يفجع مذيعة الجزيرة

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

السيسي

«السيسي»: 4 أسباب ضاعفت الاستثمارات في مصر

أرشيفية

بالفيديو.. فنان شهير يكشف كيف استجوب أسيرًا إسرائيليًا

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي

لهذا السبب.. مدبولي يلتقي مدير صندوق النقد الدولي

جاكوب زوما

بـ 16 تهمة فساد.. رئيس جنوب أفريقيا السابق أمام القضاء

عودة مسرحية هنيدي ومسرح مصر في هذا الموعد

الصفحة الأخيرة

3 أيام في الساحل
3 أيام في الساحل

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

وزير النقل: وصول أول دفعة جرارات جديدة للسكة الحديد في هذا الموعد

#

هذا ما فعله أصغر عروسين فى مصر

#

مقابلة نادرة لأم كلثوم فى السودان.. هذا ما قالته عن مصر!

#

سيرين عبدالنور تعلن اعتزالها الفن في هذا الموعد

مسرح مصر

مسرحية

3 أيام في الساحل

نشر الفنان محمد هنيدي، على حسابه الشخصي على تويتر صورة للبوستر الدعائي لمسرحيته "3 أيام في الساحل" التي يبدأ عرضها الخميس 17 أكتوبر، على المسرح العربي في مدينة الرياض في تمام الساعة السابعة بتوقيت السعودية.

علمًا بأن هذه المرة تعد الثانية خلال صيف 2019، التي تشهد فيه المملكة العربية السعودية عروضًا للفنان محمد هنيدي، ولفرقة "مسرح مصر".

ووعد هنيدي، الذي عرض مسرحيته "3 أيام في الساحل" في يوليو الماضي ضمن فعاليات "موسم جدة"، متابعيه بالسعودية بخمس تذاكر مجانية لخمسة فائزين يختارهم من بين الأكثر متابعة وتفاعل، لدخول المسرحية ومقابلة نجوم العرض.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان
» «بوتين» يقدم عرضًا للإمارات
» بالفيديو.. مشهد بديع لهطول الأمطار في ساحة الأقصى
» تدريب انفرادي.. صلاح يعود بعد تعافيه من الإصابة
» طلبت الخلع.. كيف دمرت المنشطات الجنسية عش الزوجية؟
» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية
» القبض على الشرطى مرتكب مجزرة فى عائلة طليقته
» القبض على ضابطي شرطة قتلا متظاهرين في العراق
» معجزة إلهية.. سيدة تلد في سن الـ75
» انتظام لاعبي الأهلى الدوليين بتدريبات الفريق
» "المشروب المحرم".. تعرفي عليه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور