» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

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بيروت

الحرائق

حرائق لبنان

اشتعال الحرائق

لازالت الحرائق التى تجتاح لبنان منذ أمس، مشتعلة، في حين طلبت أجهزة الإطفاء في العاصمة بيروت جيرانها بالمساعدة.

جاء هذا في حين لقي شخص مصرعه اليوم، كما أتت الحرائق كذلك على مساحات واسعة من غابات البلاد مما دفع بيروت إلى نشر خراطيم المياه وطلب المساعدة من جيرانها للسيطرة على النيران، بحسب «رويترز».

ولم تٌعرف بعد أسباب الحرائق التى أتت على مساحات مزروعة بالأشجار جنوب بيروت وغابات الصنوبر فى الشمال على الرغم من أن بعض المسؤولين ألقوا باللائمة على موجة الحر التى ضربت البلاد فى الأيام القليلة الماضية.

وقال الصليب الأحمر اللبنانى إنه تم نقل 18 شخصا حتى الآن إلى المستشفى وإن 88 آخرين تلقوا رعاية طبية طارئة.

وأدت الحرائق إلى تفحم أشجار وإحراق سيارات، ووقف رجال الإطفاء عاجزين عن السيطرة على النيران مما دفع البلاد إلى دعوة الجيران لإرسال طائرات للمساعدة.


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