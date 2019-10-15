الموت يفجع مذيعة الجزيرة

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علا الفارس

فجع الموت الإعلامية الأردنية علا الفارس، المذيعة قناة الجزيرة، بوفاة شقيقها "ناصر" وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "انتقل الى رحمه الله تعالى قبل قليل اخي ناصر تحسين الفارس ...له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى .. اللهم عوضه شبابه بالجنة واغفر ذنوبه وكفر عن سيئاته ، اللهم انزل عليه رحمتك وتقبله بقبول حسن.. اللهم لا اعتراض".

ونعى مئات المتابعين لها وفاة شقيقها داعين له بالرحمة ولأهله بالصبر.

كما نعت الحكومة الفلسطينية على لسان وزارة الداخلية، ناصر تحسين الفارس شقيق الإعلامية الأردنية علا الفارس، الذي توفي إثر مرض عضال ألم به.

جدير بالذكر أن علا الفارس أعلنت في وقت سابق أن لديها 7 أشقاء رجال، حيث نشرت صورة تجمعها معهم من حفل زفاف أحدهم.


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