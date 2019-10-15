ظهرت بدون شعر تمامًا.. إصابة فنانة شهيرة بالسرطان

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زهرة الخارجي
زهرة الخارجي

محمد فضل- متابعات

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الكويت

فنانة

زهرة الخرجي

ظهرت الفنانة الكويتية الشهيرة زهرة الخرجي، في فيديو توعوي، وهي تضع على رأسها الشعر المستعار "الباروكة"، قبل أن تنزعه ليتبين أنها "بدون شعر" تمامًا.

ونشرت “الخرجي” مقطع فيديو على حسابها بـ”إنستجرام”، وقد حلقت شعرها بالكامل، معلقة على ذلك المشهد الغريب بقولها: “كوني متفائلة”، كما تضمن المقطع نصًا تناول تجربتها وجاء فيه : “زهرة الخرجي نجمة في سماء الدراما الخليجية، عانت من مرض سرطان الثدي، تألمت، صبرت، تعبت، كافحت، واجهت المرض بابتسامة ولم تفقد الأمل”.

كما علقت “الخرجي” على المقطع بقولها: “كوني متفائلة وتحدي الصعاب والله يبعد عنكم كل مكروه عمل جميل بالإشتراك مع ليلى هرموني بمناسبة شهر أكتوبر شهر التوعيه لكل امرأه (الفحص المبكر كوني قوية وتطمني على نفسك) “.


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