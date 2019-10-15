  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:12 م
بحث متقدم
أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

جني البلح

جنى البلح.. موسم الرزق الأكبر لأهالى أسوان

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

أرشيفية

حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

الملك سلمان

أمر ملكي و9 قرارات جديدة

«مبارك» هذه أول جملة ذكرها «السادات» بعد نجاح الضربة الجوية

آخر الأخبار

مبارك وحفيده عمر
مبارك وحفيده عمر

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

«مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»

#

أول صور لناقلة النفط الإيرانية .. بعد استهدافها بصاروخين

#

تعليق مثير من «ساويرس» عن دور «مبارك» في الحرب

#

أول ظهور لفجر السعيد بعد مرضها: شكرًا عائلة "مبارك"

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن أول جملة ذكرها الرئيس الراحل أنور السادات عقب نجاح الضربة الجوية الأولى في  حرب أكتوبر المجيدة.

جاء هذا في مقطع فيديو مسجل على «يوتيوب» نشره «علاء مبارك» عبر حسابه على «تويتر»، في الاحتفالات بالذكرى الـ46 للحرب.

وقال مبارك: «عاملين مهيمن جدا يوم 6 أكتوبر.. الأول السرية، والثاني ضرب المركز الرئيس في تبة بسيناء.. دي أهم ضربة لأنها بتأمن لي العملية كلها.. جبت قائد طيار وفهمته إنه يركب طائرة تحمل صاروخين كل صاروخ فى جناح الف جرام متفجرات.. قلتله عاوزك تضرب محطة العمليات فيها كل حاجة».

وأكمل: «هتطير غرب القاهرة تطلع على طنطا بعدين على أبو صوير وتضرب الساعة الواحدة إلا 10 من 120 كيلو من الهدف، الصاروخ الف كيلو جرام.. الصاروخين نسفوا المركز».

وتباع: «الساعة 2 بالظبط الطيارات عبرت ونفذت عملياتها كاملة وبنجاح باهر.. المعنويات بقيت عالية جدًا.. الطيارات نزلت ورجعت.. كلمنى المشير أحمج إسماعيل.. كان جنبه الرئيس السادات فسأله بتكلم مين قله مبارك فقله هاتهولي.. قلتله عبرنا ياريس بخسائر لا تذكر.. نجحنا والضربة.. هنها صرخ السادات وقال بصوت عالي كسبنا الحرب يا فلان».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»
» الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي
» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة
» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان
» «بوتين» يقدم عرضًا للإمارات
» بالفيديو.. مشهد بديع لهطول الأمطار في ساحة الأقصى
» تدريب انفرادي.. صلاح يعود بعد تعافيه من الإصابة
» طلبت الخلع.. كيف دمرت المنشطات الجنسية عش الزوجية؟
» الحرائق تجتاح لبنان.. وبيروت تطلب مساعدة خارجية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية