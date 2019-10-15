«مبارك» هذه أول جملة ذكرها «السادات» بعد نجاح الضربة الجوية

15 أكتوبر 2019 - 09:08 م

كشف الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن أول جملة ذكرها الرئيس الراحل أنور السادات عقب نجاح الضربة الجوية الأولى في حرب أكتوبر المجيدة.

جاء هذا في مقطع فيديو مسجل على «يوتيوب» نشره «علاء مبارك» عبر حسابه على «تويتر»، في الاحتفالات بالذكرى الـ46 للحرب.

وقال مبارك: «عاملين مهيمن جدا يوم 6 أكتوبر.. الأول السرية، والثاني ضرب المركز الرئيس في تبة بسيناء.. دي أهم ضربة لأنها بتأمن لي العملية كلها.. جبت قائد طيار وفهمته إنه يركب طائرة تحمل صاروخين كل صاروخ فى جناح الف جرام متفجرات.. قلتله عاوزك تضرب محطة العمليات فيها كل حاجة».

وأكمل: «هتطير غرب القاهرة تطلع على طنطا بعدين على أبو صوير وتضرب الساعة الواحدة إلا 10 من 120 كيلو من الهدف، الصاروخ الف كيلو جرام.. الصاروخين نسفوا المركز».

وتباع: «الساعة 2 بالظبط الطيارات عبرت ونفذت عملياتها كاملة وبنجاح باهر.. المعنويات بقيت عالية جدًا.. الطيارات نزلت ورجعت.. كلمنى المشير أحمج إسماعيل.. كان جنبه الرئيس السادات فسأله بتكلم مين قله مبارك فقله هاتهولي.. قلتله عبرنا ياريس بخسائر لا تذكر.. نجحنا والضربة.. هنها صرخ السادات وقال بصوت عالي كسبنا الحرب يا فلان».