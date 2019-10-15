ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

15 أكتوبر 2019 - 09:46 م

شهد سعر صرف الجنيه أمام الدولار، خلال اخر تعاملات اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

وبلغ سعر العملة الخضراء 16.19 جنيه للشراء و16.29 جنيه للبيع، في بنك مصر.

أما في البنك التجاري الدولي فسجل 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

في حين بلغ ببنك قناة السويس 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

في الوقت الذي سجل فيه 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي البنك الأهلي المصري سجل 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.