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إسرائيل تشدد الرقابة على هاكر روسي قبل تسليمه لواشنطن

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شددت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، الرقابة على قرصان الحاسوب "الهاكر" الروسي ألكسي بوركوف المعتقل لديها، وذلك بدعوى "الحفاظ على سلامته"، والذي تعتزم تسليمه لواشنطن، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (رسمية).
واعتقلت السلطات الإسرائيلية بوركوف في عام 2015، بمطار "بن غوريون"، وذلك بطلب من السلطات الأمريكية، للاشتباه في ضلوعه بسرقة ملايين الدولارات من مواطنين أمريكيين من خلال بطاقات ائتمان.
وأشارت الهيئة إلى أنّه "لا توجد تهديدات على حياة بوركوف غير أن هذا الإجراء تطلب في ظل الضجة الإعلامية الكبيرة حيال قضيته".
وأوضحت أنه "لم يتم تشديد ظروف اعتقاله".وقبل عامين، أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية تسليم بوركوف إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي تطالب روسيا بتسليمه اليها.
بدوره، استأنف بوركوف ضد قرار المحكمة العليا، إلا أنه تم رد الاستئناف قبل شهرين، وبالتالي فإن إسرائيل قد تسلمه للولايات المتحدة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.
وقالت الهيئة الإسرائيلية إن "جهات رسمية روسية تحدثت مع مسؤولين في إسرائيل وطرحوا موضوع الشابة الإسرائيلية نعاما يسّاخار المعتقلة في روسيا وأشاروا في الوقت ذاته الى مسألة تسليم بوركوف".
واعتقلت الشابة الإسرائيلية يساخار في موسكو، قبل 6 شهور بعد ضبط كمية من القنب بحوزتها بزنة تسعة غرامات، وقضت محكمة روسية، يوم الجمعة الماضي، بسجنها لمدة 7 أعوام ونصف.
وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتينو بالتدخل للإفراج عنها. -

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