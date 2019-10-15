» قيادي بـ"فتح": عباس مرشحنا الوحيد للرئاسة

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أكدت حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، الثلاثاء، أن الرئيس محمود عباس، مرشحها الوحيد للرئاسة.
جاء ذلك في تغريدة نشرها حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية للحركة، في تغريدة عبر "تويتر".
وأضاف الشيخ، "بعد أن تنهي لجنة الانتخابات المركزية مشاوراتها، سيحدد الرئيس موعد الانتخابات التشريعية، ومن ثم موعد الرئاسية".
وأردف "تؤكد حركة فتح أن مرشحها الوحيد للرئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)".
وفي كلمته بالدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن عباس، أنه سيدعو إلى انتخابات عامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كلف عباس، لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية، باستئناف الاتصالات مع "القوى والفعاليات والفصائل والجهات المعنية"، وبالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية، على أن يتبعها بعد بضعة أشهر الانتخابات الرئاسية.
وجرت آخر انتخابات تشريعية فلسطينية في 2006، فيما أجريت آخر انتخابات رئاسية في 2005. -

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