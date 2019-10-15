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مقتل شخصين بتفجير في السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق

عرب وعالم

احتجاجات العراق
احتجاجات العراق

المصريون ووكالات

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قال مصدر أمني إن شخصين قتلا، مساء الثلاثاء، في تفجير بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق.
وأوضح المصدر للأناضول، طالباً عدم نشر اسمه، أن "شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون بجروح، إثر تفجير يتوقع أن يكون قنبلة يدوية، على جبل أزمر في السليمانية".
وأضاف أن السلطات الأمنية اعتقلت 6 أشخاص على خلفية التفجير، حيث يشتبه بوقوفهم وراء التفجير.
وتعتبر مدن إقليم كردستان شمالي العراق هادئة أمنياً على نطاق واسع، ونادراً ما تشهد أعمال عنف من قبيل التفجيرات. -

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