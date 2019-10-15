  • الثلاثاء 15 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:43 م
بحث متقدم
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

هذا ما قاله أمين جامعة الدول العربية عن أزمة سد النهضة

أحمد موسى

تعليق ناري لـ أحمد موسى على حديث مبارك

أرشيفية

شكاوى واسعة من القراءات الوهمية لـ«عدادات الكهرباء»

مبارك

شاهد.. مبارك يتحدث ويكشف أسرارًا لأول مرة

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أرشيفية

الصناديق الخاصة.. ملجأ جديد للحكومة لإنعاش الموازنة

أمير الكويت

تطورات جديدة في صحة أمير الكويت

جني البلح

جنى البلح.. موسم الرزق الأكبر لأهالى أسوان

محمد صلاح

من هو شبيه «صلاح» الذي يمنحه ليفربول راتبًا؟

الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق

وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

أكثر من مليون طفل بجنوب السودان عرضة لخطر سوء التغذية

عرب وعالم

حكومة جنوب السودان تقتل 114 مدنيًا
حكومة جنوب السودان تقتل 114 مدنيًا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يعتدي على طفل عمره 5 سنوات .. و وزيرة التضامن تتدخل

#

الأمم المتحدة: تشريد 440 ألفا جراء التصعيد شمال سوريا

#

رهائن وسطو مسلح على أكثر مطارات أمريكا الجنوبية ازدحاما

#

مندوب مبيعات يختلس مليون جنيه من أموال شركة بطنطا

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الثلاثاء، من أن حوالي 1.3 مليون طفل دون عمر الخامسة في جنوب السودان، معرضون لخطر "سوء التغذية الحاد" بحلول العام المقبل.
وكشفت المنظمة في تقرير جديد لها أن معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال في البلاد ارتفع من 13 بالمئة في العام 2018 إلى 16 بالمئة في العام 2019، وهو ما يتجاوز حاجز الطوارئ البالغ 15 بالمئة.
وقال محمد أغ أييا، ممثل الـ"يونيسف" في جنوب السودان، في التقرير إنّ كل طفل يحتاج إلى علاج لسوء التغذية، وأي حالة نسجلها تعكس فشلا حكوميا في منع تلك المعاناة".
وأضاف: "منع سوء التغذية هو جزء أساسي من ضمان حق كل طفل في الصحة. يمكن أن يعاني الأطفال الصغار من عواقب تدوم مدى الحياة وفي أسوأ الحالات يموتون إذا لم تتم معالجة سوء التغذية في الوقت المناسب خلال السنوات الحاسمة الأولى في الحياة".
ولفت التقرير أن 7 بالمئة فقط من أطفال جنوب السودان الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات يتمتعون بنظام غذائي مناسب.
وأكد التقرير على العلاقة بين سوء التغذية لدى الأطفال والمعاناة من الأمراض الشائعة، بما في ذلك الملاريا، موضحا أن تلك الأمراض كانت في كثير من الأحيان "نقطة انطلاق لسوء التغذية".
وأفادت "يونيسف" بأنه في جنوب السودان، لا يحصل سوى 50 بالمئة من الأسر على المياه النظيفة الصالحة للشرب، بينما تحصل 10 بالمئة من الأسر على المياه من خدمات الصرف الصحي المعالجة، دون تفاصيل أكثر.
وأضافت المنظمة: "ضمان توفير مياه نظيفة، ومعالجة سوء الممارسات المتعلقة بالنظافة هما أمران ضروريان أيضا للوقاية من أمراض الإسهال التي تسبب سوء التغذية".وبشكل عام، وجدت المنظمة أن أكثر من 30 بالمئة من الأطفال دون عمر الخامسة في جميع أنحاء العالم إما يعانون من سوء التغذية أو يعانون من زيادة الوزن. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"
» خادم الحرمين يبحث مع عمران خان هذا الأمر الهام
» قيادي بـ"فتح": عباس مرشحنا الوحيد للرئاسة
» «مبارك»: رفضت طلب «الشاذلي» بالانسحاب من الحرب
» حدث سار في انتظار الشعب الكويتي
» حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
» أمر ملكي و9 قرارات جديدة
» «مبارك»: «بعد النكسة كنا لانستطيع السير بالميري فى الشارع»
» الثروة السمكية توضح حقيقة نفوق أسماك البلطي
» «صلاح» يدعم لبنان بطريقة رائعة
» إطفاء من السماء.. الأمطار توقف تمدد الحرائق بلبنان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:40 ص

  • فجر

    04:39

  • شروق

    06:02

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية