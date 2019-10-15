محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

قال مصطفى الباجس، محامي شهيد الشهامة "محمود البنا"، إنه يتشرف بالدفاع عن الشهيد محمود البنا، مشيرا إلى أن القضية أُحيلت لمحكمة الأحداث للنظر فيها يوم 20 أكتوبر الجاري.



ونوه إلى أن المتهمين في القضية "حدث"، أي أنهم يعاقبوا بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهذا القانون ينص في المادة 111 على أنه لا يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد من لا يتجاوز عمره 18 سنة.

ونوه إلى أن المتهمين في القضية "حدث"، أي أنهم يعاقبوا بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وهذا القانون ينص في المادة 111 على أنه لا يُحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد من لا يتجاوز عمره 18 سنة.