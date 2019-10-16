» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا

16 أكتوبر 2019 - 12:10 ص

قالت الفنانة إيمي ابنة الراحل طلعت زكريا، إن والدها الراحل كان شرهًا في التدخين ما تسبب في ضيق تنفس له ودخل على إثره المستشفى.



وأضافت - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على "MBC مصر"- أن جسد الفنان الراحل توقف عن الاستجابة للعلاج، خلال فترة بقاءه في المستشفى كما توقف القلب عن النبض ليقلى ربه تعالى بعدها.

