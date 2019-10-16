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أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

الرياضة

أبو تريكة
أبو تريكة

أحمد عادل شعبان

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ابو تريكة

كشف محمد أبو تريكة - نجم الأهلي الأسبق - عن توقعه الذي خاب بعد انتقاله للمارد الأحمر .

وقال "أبو تريكة" في ندوة على هامش زيارته للأردن أنه لم يتوقع أبدًا أن يصل لأي شيء في مجال كرة القدم ، لكن توقعه هذا تغير ونال الشهرة والنجاح بعد انتقاله للنادي الأهلي.

أضاف: "لو كنت تحب الأهلي حقا ستشعر أن النسر الموجود على الشعار يأخذك ويطير بك في الملعب".

وتابع: "الأهلي يملك الجماهير الأفضل في العالم .. كما أنه يملك كل مقومات النجاح".

واستدرك: "لم أتوقع ما وصلت له في كرة القدم أو حتى نصفه ، ولم أكن أطمح لكل هذا .. والحمدلله على ما وصلت له بفضل الله لأنني تعبت كثيرًا في طفولتي".

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