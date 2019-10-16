» فنان شهير: هعمل عملية .. ادعولي عشان بتعذب

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محمد التاجي
محمد التاجي

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محمد التاجي

طالب الفنان محمد التاجي جمهوره بالدعاء له نظرًا لاستعداده لإجراء العملية رقم عشرة منذ بدء مشكلته.

وقال "التاجي" في فيديو نشره عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "دلوقت هسافر عشان أعمل عملية عاشرة في سناني وأهد كل اللي عملته .. بقالي سنة بتعذب لأني اخترت دكتور قعدني سنة بيعذب فيا عمليات وتركيبات وطلع في الآخر كل اللي عمله بايظ وهرجع ابتدي من أول السطر وأتمنى أكون اخترت الدكتور صح المرادي".

وأضاف: "بطلب منكم تدعولي بالشفاء ويكون اختياري صح ".

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