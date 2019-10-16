محمود قابيل يحرج محمد رمضان بتعليق صادم

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محمد رمضان

محمود قابيل

أحرج الفنان محمود قابيل ، الفنان محمد رمضان بعدما ذكر في لقاء مع برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي أنه لا يعرفه.

وقال "قابيل" في البرنامج عن محمد رمضان: "معروفش الحقيقة ومشوفتش له أي حاجة ومقدرش أتكلم عن واحد معرفوش بس قرأت عنه حاجات استفزتني زي صور العربيات وعرفتها من الراجل الغلبان بتاع الأمن عندي في البرج أو الراجل اللي بيشتري الخضار وبيقولي دا فيه فنان اسمه كذا عنده كام عربية وكل واحدة بكذا مليون ".

وأضاف: "الناس اللي بتتكلم دي مرتبابتها يادوب 500 جنيه في الشهر".

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