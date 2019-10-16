» شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها

16 أكتوبر 2019 - 07:49 ص

استعانت المطربة شيرين عبد الوهاب بحديث للرسول - عليه الصلاة والسلام - لتحذير مهاجميها من خطورة الهجوم على الآخرين وذلك بعد إعلان وقف حساباتها على السوشيال ميديا.



ونشرت "شيرين" عبر حسابها بـ"انستجرام" حديث الرسول الذي نصه: " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما المفلس؟" قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال:" إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا و ضرب هذا فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أُخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار".

