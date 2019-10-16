  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:49 ص
بحث متقدم
أرشيفية

تعليق ناري من محمد رمضان على أزمة قيادته لطائرة مدنية

فيديو.. محمود قابيل: مرسى رخصنا وعمرى ما اعترفت به رئيسًا

محمود قابيل يحرج محمد رمضان بتعليق صادم

شوبير

شوبير يكشف حقيقة وفاة نجم الأهلي

تركي آل الشيخ

مرتضى منصور يوجه رسالة مفاجئة لتركي آل الشيخ

أبو تريكة

أبو تريكة يكشف عن توقعه الذي "خاب" مع الأهلي

عادل إمام

الكشف عن حقيقة تعرض الزعيم عادل إمام لوعكة صحية

الأهلي والزمالك

أول تعليق من رئيس الزمالك على تأجيل لقاء القمة

الضحية

محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

مباراة الأهلي والزمالك

مفاجأة.. تأجيل مباراة الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

هذا ما قاله أمين جامعة الدول العربية عن أزمة سد النهضة

محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي

الصفحة الأخيرة

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بـ"تصرف صادم"..فنان شهير يثير ضجة في زفاف ابنته

#

زوجة فنان شهير تثير غضب متابعيها: "كفاية تجميل"

#

هرب من المحاكمة واختبأ في منزل فنان شهير..قصة لص

#

نقل فنان شهير للمستشفى.. وأبناؤه يطالبون بالدعاء له

محمد الشرنوبي

سارة الطباخ

كشف محامي الفنان محمد الشرنوبي حقيقة خلافه مع المنتجة سارة الطباخ ، موضحا أن الإعلام يفهم القضية بشكل خاطيء.

وقال محامي "الشرنوبي" في تصريحات لبرنامج "ET" : "الإعلام يقدم الأزمة باعتبارها مشكلة بين منتجة وفنان .. والقصة ليست كذلك .. الفكرة أن محمد الشرنوبي شريك في شركة الإنتاج بنسبة معينة".

وأضاف: "لم يتقاضى من إجمالي قيمة عقده سوى 5% ولم يستطع التعاقد على أعمال جديدة منذ شهور وحين جاء مكتبي قبل فترة قال لي إنه لا يملك مالا ليدفع لي أتعابي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تكشف أغرب ما يخص حذاء "عادل إمام"
» الكشف عن مرض شيرين: ظلت تصريخ في السيارة بالسعودية
» محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي
» شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها
» فنان شهير: هعمل عملية .. ادعولي عشان بتعذب
» تعليق ناري لـ طارق حامد بشأن أزمته في الزمالك
» شاهد.. نصائح ذهبية للوقاية من أمراض الكبد
» تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة طلعت زكريا
» سارة سمير تفجر مفاجأة مدوية بشأن فضيحة "المنشطات"
» خادم الحرمين يبحث مع عمران خان هذا الأمر الهام
» وزير الري السابق يكشف مفاجأة صادمة عن«سد النهضة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية