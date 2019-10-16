» فنانة شهيرة تكشف أغرب ما يخص حذاء "عادل إمام"

16 أكتوبر 2019 - 08:30 ص

كشفت الفنانة لبلبة عن تفاصيل كثيرة فيما يخص الأعمال التي جمعتها بالفنان الكبير عادل إمام.



وقالت لبلبة في تصريحات صحفية: "التوافق الكبير بيننا جعل النجاح حليفنا سواء في الأعمال الكوميدية أو التراجيدية".



وأضافت: "من كتر الشغل مع عادل إمام بقيت بعرف الحالة المزاجية له من صوت حذائه .. وأقولهم الأستاذ النهاردة مبسوط أو متضايق" حسب "مصراوي".



وكانت "لبلبة" كشفت عن الحالة الصحية لـ"الزعيم" بعد الشائعات حول تدهورها ، مؤكدة أنه بخير ويصور مسلسله الجديد فلانتينو.



