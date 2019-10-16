الحوثي يكشف مفاجأة عن اللواء العسكري السوداني

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اليمن

قوات التحالف

الحوثى

السودان

كشف محمد علي الحوثي القيادي  بجماعة "أنصار الله" على موقع التدوينات المصغر"تويتر" حقيقة ما حدث للواء العسكري السوداني "الرابع حزم"  بأنه خرج  نهائيا من الخدمة.

وأضاف في تدوينته التي نشرتها" سبوتنيك" أن سبب خروج اللواء السوداني من الخدمة، مشيرا إلى أن قوات التحالف لم تستطع ترميم كتائب اللواء، وأنه تم استبداله بلواء آخر يدعى "اللواء السادس حزم".

وتعد تلك المرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة التي يتحدث فيها الحوثي عن جنود الجيش السوداني المشاركين في الحرب اليمنية، حيث قدم الحوثي، أمس الثلاثاء، عرضا للحكومة السودانية الجديدة، للتشاور بشأن أسرى من قواتها المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن.


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