الحوثي يكشف مفاجأة عن اللواء العسكري السوداني

متابعات - أمينة عبد العال
كشف محمد علي الحوثي القيادي بجماعة "أنصار الله" على موقع التدوينات المصغر"تويتر" حقيقة ما حدث للواء العسكري السوداني "الرابع حزم" بأنه خرج نهائيا من الخدمة.
وأضاف في تدوينته التي نشرتها" سبوتنيك" أن سبب خروج اللواء السوداني من الخدمة، مشيرا إلى أن قوات التحالف لم تستطع ترميم كتائب اللواء، وأنه تم استبداله بلواء آخر يدعى "اللواء السادس حزم".
وتعد تلك المرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة التي يتحدث فيها الحوثي عن جنود الجيش السوداني المشاركين في الحرب اليمنية، حيث قدم الحوثي، أمس الثلاثاء، عرضا للحكومة السودانية الجديدة، للتشاور بشأن أسرى من قواتها المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي في اليمن.
لم يكن بغريب على الشعب السوداني الثائر موقفه الكبيرللدفاع عن أحد أبنائه المعتقل بمصر قبل أسابيع— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 14, 2019
لكن لفت انتباهي أسر مجموعةاليوم التحقوا بمن سبقهم بمعارك تحالف العدوان في اليمن
فعدم الالتفات إلى هؤلاءوتركهم
يتعرضواللأسر والقتل اليومي خطأ
مع أنناحاضرون للتشاورمع الثوار السودانيين
اللواءالرابع حزم سوداني تم خروجه من الخدمة— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) October 15, 2019
ولم يستطيعوا ترميم كتائبه
كماهو المعتاد في المعارك العسكرية
بل تم استبداله باللواءالسادس حزم
كماتفيد المعلومات
ترى هل يعلم أهالي هؤلاء المجندين بمصير أبنائهم ممن جندوا في اللواء الرابع¿
وهل حصلوا على شفافية المعلومة بعدالتغيير الثوري?
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