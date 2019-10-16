  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:20 ص
بحث متقدم
ارشيف

قتلى بالعشرات.. انهيار أرضي بأثيوبيا

راغب علامة

صادم.. راغب علامة يكشف هذا الأمر عن حرائق لبنان

اغتصاب جماعي لراقصة.. وتصويرها فيديو

ترامب

أمير سعودي ينتقد ترامب: قرارك غير حكيم

الملم محمد السادس

برلمانية تطلب سيلفي مع ملك المغرب.. ماذا حدث

الامير الصباح

أمير الكويت يعود للبلاد بعد رحلة علاج بالولايات المتحدة

الحوثي

الحوثي يكشف مفاجأة عن اللواء العسكري السوداني

مبروك عطية

عطية: لو جوزك تعبان جنسيا اصبري عليه سنة

الدولار

الدولار ينخفض ليسجل هذا الرقم

أرشيفية

تعليق ناري من محمد رمضان على أزمة قيادته لطائرة مدنية

قانون المحروقات يثير ضجة في الجزائر

عرب وعالم

مظاهرات الجزائر
مظاهرات الجزائر

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لعارضة الأزياء البرازيلية مع "صلاح" يثير ضجة

#

بـ"تصرف صادم"..فنان شهير يثير ضجة في زفاف ابنته

#

"زواج أول بنتين في مصر".. ثير ضجة

#

«الصليب المعقوف» يفجر أزمة في ألمانيا

الجزائر

الفوضى

المحروقات

تشهد مدن الجزائر حاليًا حالة من الضجة بسبب مشروع قانون المحروقات التي وافقت عليه الحكومة الجزائرية الأسبوع الماضي، ما يثير حالة التوتر الموجودة بالفعل بسبب الانقسامات في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.

وكان مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قد صدق علي إدخال تعديلات على قانون المحروقات تقدمت بها الحكومة المؤقتة، تمنح إعفاءات ضريبية وجمركية غير مسبوقة للشركات الأجنبية، بهدف تشجيعها على العودة للاستثمار في السوق الجزائرية، حيث تعفيها من دفع الرسوم والضرائب على واردات السلع والتجهيزات، وكل المواد المستخدمة في أنشطة الاستكشاف واستغلال حقول النفط، والخدمات المرتبطة بذلك، حسبما نشرت العربية

وقوبلت هذه التعديلات بردة فعل شعبية معارضة، عكستها المظاهرات التي خرجت الأحد والثلاثاء، في الجزائر العاصمة، للمطالبة بإسقاط هذا القانون والضغط على البرلمان من أجل عدم تمريره، وذلك بسبب هواجس من إهدار الثروة النفطية لصالح الشركات الأجنبية، حيث ردد المتظاهرون هتافات "بعتم البلد بقانون المحروقات"، "كل يوم مسيرة إلى غاية إسقاط القانون"، و"قانون المحروقات إلى سلة المهملات".

وانضمت شخصيات وقوى سياسية إلى قائمة الرافضين له، وطالبت بتأجيل النقاش في هذا القانون الذي يرتبط به مصير الدولة، تفادياً لإشاعة مزيد من أجواء الاحتقان والتوتر والفوضى في الشارع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» على صهوة حصان.. صور مثيرة لرئيس كوريا الشمالية
» "الدراويش" يواصل استعداده لملاقاة حرس الحدود
» الزمالك بدون راحة بعد تأجيل «القمة»
» وصلة رقص لمجموعة من الفنانات بمصر يثير ضجة
» قانون المحروقات يثير ضجة في الجزائر
» بـ"إطلالة جريئة"..ابنة فيفي عبده تشعل مواقع التواصل
» فنانة شهيرة تكشف أغرب ما يخص حذاء "عادل إمام"
» الكشف عن مرض شيرين: ظلت تصريخ في السيارة بالسعودية
» محامي فنان شهير: مش معاه فلوس يدفعلي أتعابي
» شيرين عبد الوهاب تستعين بحديث للرسول لردع مهاجميها
» فنان شهير: هعمل عملية .. ادعولي عشان بتعذب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية