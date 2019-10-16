أمير سعودي ينتقد ترامب: قرارك غير حكيم

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وكالات - الدويني فولي

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وجه تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية السابق، انتقادًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب قرار الانسحاب من سوريا.

وقال الفيصل، في لقاء على "CNN" بالعربية، إن قرار الرئيس الأمريكي غير حكيم بالمرة، وهو أكثر غرابة في تعبيره عن الأشياء".

وفيما يتعلق بانتشار قوات أمريكية في السعودية، قال: "إذا كان الإيرانيون يريدون إحداث اضطرابات، فالمملكة وحلفاؤها على استعداد لذلك، وإذا كانوا يريدون ان يتعاونوا وأن يكونوا شريكا بناء في تحقيق السلام والأمن ليس فقط في الخليج بل في المنطقة كلها من حولنا فهناك مجال للمناقشة".

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الاثنين الماضي، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، بعد قيام الأخيرة بعملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

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