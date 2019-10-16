صادم.. راغب علامة يكشف هذا الأمر عن حرائق لبنان

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لبنان

راغب علامة

الحرائق

ام بى سى مصر

كشف الفنان راغب علامة، عن سر اندلاع الحرائق التي شهدتها لبنان أمس قائلا :" الحرائق التي حدثت في لبنان اليوم مفتعلة، لأنها حدثت ليلًا ودرجة الحرارة طبيعية، وهذه الحرائق إذا حدثت، فمن المفترض أن تحدث نهارًا، معقبًا: "حصل أكثر من 100 حريقة اليوم، واضح إن الحرائق متعمدة، بيتقال إن في ناس بترمي مادة فسفورية تولع بعد ساعتين، هناك مؤامرة على البيئة اللبنانية".

وأضاف"علامة"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الدولة اللبنانية استعارت طائرات من الدولة المجاورة لإطفاء حرائق الغابات اليوم، رغم وجود طائرات في لبنان، لكنها لم تحلق، بسبب عدم الصيانة.

وتابع ، أن المواطن اللبناني يحاول أن يعيش، رغم سياسية الطائفية التي دمرت مستقبل الدولة، معقبا: "بنعيش يوم بيوم، لكن بمجهود شخصي، مفيش كهرباء لكن كل بيت عند كهربته، مفيش مياه لكن كل بيت عنده مياه، مفيش أمان وكل بيت عند حراسته، الدولة اللبنانية لا تفعل شيء إلا الحصول على ضرائب باهظة مقابل لا شيء".

 واستكمل حديثه قائلا : "مصر محظوظة بالقيادة السياسية تسير بالدولة إلى الأمام، ونجحت في القضاء على الإرهاب، وكافة النوايا السيئة التي قد تلحق ضرر بالمصريين، إن شاء الله لبنان تصل للمرحلة التي تعيش فيها مصر الآن".

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