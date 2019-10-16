برلمانية تطلب سيلفي مع ملك المغرب.. ماذا حدث

16 أكتوبر 2019 - 10:00 ص

في واقعة مثيرة مع العاهل المغربي الملك محمد السادس أعرب فيها عن استيائه وغضبه، من تعرض برلمانية للدفع خلال افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان.

يأتي هذا عقب طلب البرلمانية من الملك التقاط صورة معه قبل انصراف الموكب الملكي من مقر البرلمان، فاستجاب لطلبها.

وكان الملك محمد السادس قد تفاجأ ببرلمانيين يزاحمون السيدة في التقاط صورة معه، فتدخل ودعا الجميع إلى فسح المجال للبرلمانية.

كما خاطب الملك أحد البرلمانيين، غاضبًا، بقوله: «حشومَة تدفع سيدة.. حشومة!»، ما جعل المعنيين بالأمر يتراجعون إلى الخلف.