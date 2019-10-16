  • الأربعاء 16 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:52 ص
بحث متقدم
قيادي حوثي

قيادي حوثي يفجر مفاجأة عن تحويل القرى لـ «ثكنات عسكرية»

تركي آل الشيخ

"فان دام" ومحمد رمضان يستفزان تركي آل الشيخ بهذا الأمر

شوبير

شوبير: الدورى فى خطر

أصحاب الأخدود

قصور وأسوار.. "أصحاب الأخدود" تظهر في السياحة السعودية

عبد الله السعيد

تحرك جديد للأهلي ضد عبدالله السعيد أمام الاتحاد الدولي

سفاح نساء

الشرطة المغربية تكشف حقيقة "سفاح النساء"

الباز

الباز: مفيش مستثمر هيحط مليم في بلدنا غير بشرط

قيس سعيد

أول تعليق أمريكي على انتخاب قيس سعيد رئيسًا لتونس

طعن

الكويت.. طعن نجل فنانة شهيرة في مدرسة حكومية

بومبيو

كردية تهين "بومبيو".. وتهديه "طعام كلاب"

أول تعليق أمريكي على انتخاب قيس سعيد رئيسًا لتونس

الحياة السياسية

قيس سعيد
قيس سعيد

علي محمود

أخبار متعلقة
#

هكذا علقت فنانة تونسية على فوز قيس سعيد بانتخابات الرئاسة

#

أول تعليق من "السيسي" على تأخر تنفيذ "الأدنى للأجور"

#

أول تعليق لـ"السيسي" على فيلم الممر

#

أول تعليق من «ريهام سعيد» على حظر ظهورها

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس، قائلا:"شكّل علامة فارقة مهمة على طريق الديمقراطية في البلاد".

وهنأ بومبيو الشعب التونسي ورئيسه الجديد قائلا: "أهنئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت الذي ناله بشق الأنفس"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، فوز أستاذ القانون قيس سعيّد رئيسا لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال نبيل القروي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» عائلة تنتظر نهاية العالم في قبو تحت الأرض
» ميزة سحرية جديدة لـ"إنستجرام" تعرف عليها
» رانيا يوسف تستطلع رأي الجمهور في "النيولوك"
» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر
» فنانة شهيرة:"دخلت كل البيوت ومش أقل من عمرو دياب"
» الكهرباء تنقطع عن "قطار الموت" وهو في السماء.. ماذا حدث
» بعد خبر وفاته.. كاظم الساهر يتصدر مؤشرات البحث
» بطة الاستحمام.. خطر قاتل للأطفال احذروها
» الإمارات تبهر العالم بطرح وجبات فضائية
» مقتل شرطيين وإصابة 20 طفلاً بانفجار شرق أفغانستان
» على صهوة حصان.. صور مثيرة لرئيس كوريا الشمالية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    04:40

  • شروق

    06:03

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:27

  • عشاء

    18:57

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية