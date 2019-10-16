أول تعليق أمريكي على انتخاب قيس سعيد رئيسًا لتونس

16 أكتوبر 2019 - 10:25 ص

علق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على انتخاب قيس سعيد رئيسا لتونس، قائلا:"شكّل علامة فارقة مهمة على طريق الديمقراطية في البلاد".

وهنأ بومبيو الشعب التونسي ورئيسه الجديد قائلا: "أهنئ الشعب التونسي الذي مارس خلال عطلة نهاية الأسبوع حق التصويت الذي ناله بشق الأنفس"، مضيفا أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب قيس سعيّد لمواصلة التعاون الطويل الأمد بين بلدينا".

وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات، فوز أستاذ القانون قيس سعيّد رئيسا لتونس الأحد بأكثرية ساحقة ناهزت 73% من الأصوات، مقابل 27% من الأصوات لمنافسه رجل الأعمال نبيل القروي.