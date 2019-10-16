الشرطة المغربية تكشف حقيقة "سفاح النساء"

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المغرب،

الشرطة المغربية

سفاح النساء

ترددت أنباء حول وجود سفاح يستهدف النساء بالمغرب؛ حيث يقوم بارتداء نقاب، ويحمل سكينًا.؛ على خلفية تسجيلات صوتية تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبها نفت شرطة "أكادير" بالمغرب، هذه المعلومات التي تضمنتها تسجيلات صوتية متداولة، مؤكدة أنه تم مراجعة السجلات والمعلومات  المتوفرة، وأظهرت عدم تسجيل أية واقعة أفعال إجرامية، مما تترددت بشأنها هذه الأنباء.

وأوضحت السلطات الأمنية في أكادير أنها لم تتلق أي شكوى أو بلاغ حول هذا الموضوع.

وشدد أمن أكادير، على أن البحث ما زال جاريًا لتحديد الخلفيات الحقيقية وراء نشر هذه المنشورات، وكذلك القبض على المتورطين في ترويج هذه الأفعال الإجرامية الوهمية التي تمس بأمن المواطنين.


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