» طائرة خاصة لـ«الفراعنة» خلال رحلة جزر القمر

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وافقت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، على طلب حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب بالسفر إلى جزر القمر بطائرة خاصة، خاصة أنه سيلعب مباراة كينيا 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 التى ستقام بالكاميرون، قبل السفر بعدها مباشرة إلى جزر القمر لخوض الجولة الثانية يوم 18 من نفس الشهر.

وجاءت موافقة "الجبلاية" بسبب ضيق الوقت بين المباراتين وطول رحلة السفر فى حالة الطيران العادى بسبب الترانزيت، مما سيتسبب فى حالة من الإرهاق للاعبين ليتم الاستقرار فى نهاية الأمر على السفر بطائرة خاصة من القاهرة.

ويناقش حسام البدرى، مع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى إمكانية إقامة مباراة ودية جديدة للمنتخب الوطنى فى شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا قبل مواجهة كينيا يوم 14من نفس الشهر فى افتتاح مشوار الفراعنة فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.


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