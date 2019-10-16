"فان دام" ومحمد رمضان يستفزان تركي آل الشيخ بهذا الأمر

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات-علا خطاب

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محمد رمضان

تركي آل الشيخ

فان دام

صناعة الترفيه

يبدو أن اللقاء الحميمي بين الفنان العالمي فان دام والفنان محمد رمضان، قد استفز المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، وذلك على هامش الاحتفالات الترفيه بموسم الرياض .

وتداول مقطع فييديو للفنان فان دام وهو يرحب بمحمد رمضان، بعد تكريمه، حيث  قال :"أريد أن أوجه كذلك تحية كبيرة والكثير من الحب إلى أخي محمد رمضان.. أحبك أخي "، وذلك في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بموسم الرياض.

وعقب كلمه "فان دام" مازح تركي آل الشيخ، محمد رمضان، قائلا: "دي كوسة يا رمضان هه.. مخلص معاه قبل ما يخش "، ما أثار موجة من الضحك في القاعة .


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