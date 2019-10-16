قيادي حوثي يفجر مفاجأة عن تحويل القرى لـ «ثكنات عسكرية»

16 أكتوبر 2019 - 11:40 ص

كشف قيادي حوثي طرق تحويل ميليشيات القرى في مديرية حجة شمال غرب اليمن إلى ثكنات عسكرية؛ بعد تهجير قسري لسكانها المدنيين.

وأوضح مشرف ثقافي تابع لميليشيات الحوثي وقع في قبضة الجيش اليمني مطلع الأسبوع الجاري، وفقًا لـ"العربية" عن عمليات تهجير قسري للمواطنين من منازلهم وقراهم يقوم بها الحوثيون؛ ليتم تحويلها إلى مواقع لاستقبال المقاتلين.

ونشر المركز الإعلامي لـ"المنطقة العسكرية الخامسة" في الجيش اليمني، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو لاعترافات القيادي الحوثي الأسير، الذي كشف كيف تحول الميليشيات القرى والمناطق السكنية إلى مركز لإدارة الحرب، غير مهتمة بمصير المدنيين من النساء والأطفال.

وأفادت معلومات متطابقة استخدام الميليشيات المدنيين كدروع بشرية، والمنشآت المدنية كثكنات عسكرية، إضافة للأضرار والضحايا المدنيين الذين تخلفهم مئات آلاف الألغام التي زرعتها.