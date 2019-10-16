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طلاب يحيون الذكرى السنوية لمعلمهم بطريقة مؤثرة

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أحيا مجموعة من طلاب محافظة الغربية الذكرى السنوية لوفاة معلمهم بالمعهد الديني الإبتدائي، في مشهد إنساني مؤثر، ظهر فيه الطلاب يحيطون بقبر معلهم ويدعون له ".

 وقال عماد الحوفي والد الطالبة رودينا، إن ابنته وعددا من زملائها يزورون قبر معلمهم الأستاذ "عبدالناصر " بالمعهد الديني ويحيون ذكراه السنوية.

وأضاف "الحوفي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أن المعلم "عبدالناصر" توفي داخل الفصل وهو يشرح للتلاميذ، الأمر الذي جعلهم يتأثرون بوفاته كثيرًا.

 وتابع "الحوفي":"مر عام علي رحيله، مفيش أسبوع بيعدي غير والطلبة في القبر بتاعه بيترحموا عليه، كان مثال لكل المعلمين الشرفاء، عشان كده بنطالب بإطلاق اسمه علي المعهد الديني".

شاهد الفيديو..
 https://www.youtube.com/watch?v=pdtMdaaMLlo

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