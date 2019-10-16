صادم.. تفاصيل اقتحام فتاة لمطعم في جدة بسيارتها

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عقب انتشار مقطع فيديو مروع لاقتحام فتاة لأحد المطاعم بجدة، كشفت مصادر تفاصيل مقطع الفيديو الذي جرى تداوله لسيارة من نوع هونداي.

وأكدت المصادر أن الحادث وقع في شارع فلسطين بجدة لسيارة كانت تقودها سيدة من جنسية عربية، ونتج عن الحادث إصابة أحد عمال المطعم وجرى نقله إلى المستشفى على الفور.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية باشرت الحادث، وتم استكمال الإجراءات اللازمة فيما لم يسفر عن الحادث أي إصابات في الأرواح، بحسب ما تم تداوله.


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