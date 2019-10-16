القصة الكاملة لمليارديرة تدير هذه الإمبرطورية على السوشيال ميديا

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هدي القطان
هدي القطان

متابعات-علا خطاب

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هدي القطان

سلطت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية الضوء على سيدة الأعمال العراقية، والملياردير، هدي القحطان، البالغة من العمر  الـ36 عاما، والقائمة على رأس مال يتخطي المليار دولار. 

ويكتسب خط الموضة التابع لسيدة الأعمال، والمسمى بـ "هدى بيوتى" نجاحه من شخصية مالكته هدى قطان التى استطاعت عبر وسائل التواصل الاجتماعى الهيمنة على سوق مستحضرات التجميل فى الشرق الأوسط بينما تنافس بشدة فى السوق العالمى فى وقت تتراجع فيه العلامات التجارية الأشهر فى مجالات التجميل والقائمة على شركات ضخمة.

وتقول قطان: "بالنسبة لى الميك آب هو وسيلة للتعبير عن الذات ولم أعد أعامله على أنه مجرد وسيلة للتجميل".

وتروج هدى لخط التجميل الخاص بها عبر عرضها لشروحات استخدام المستحضرات عبر "يوتيوب" بينما بلغ عدد متابعيها على "إنستجرام" 39 مليونا إلى جانب 7 ملايين آخرين يتابعون صفحتها على "فيسبوك".

وفى دبى -حيث تقيم هدى- يملك من يعرفون بـ"الإنفلونسرز" قوة تأثير واسعة على اختيارات الجمهور بينما تعد المملكة العربية السعودية أكثر المناطق التى ينشط فيها ذلك النمط من الترويج لمنتجات التجميل.

وبحسب "يورومونيتور" فإن علامات تجارية شهيرة مثل "ماك" و"بوبى براون" و"إستى لودر" خسرت قدرا كبيرا من السوق المحلى فى الإمارات أمام مروجين صغار كـ"هدى بيوتى" و"فنتى بيوتى" وخط التجميل التابع للمغنية ريهانا إضافة إلى شارلوت تيبرى.

ويتوقع اليورومونيتور، أن يشهد سوق مستحضرات التجميل نموا كبيرا فى الشرق الأوسط بين عامى 2019 و2023 بمعدل زيادة 7.2% حيث يقدر السوق العربى هذا العام بأكثر من مليارى دولار بينما ستبلغ قيمته عام 2023 نحو 3.2 مليار دولار وذلك بحسب المونيتور بينما يتزامن ذلك مع تراجع سوق مستحضرات التجميل فى العالم الغربى.

وتعلل قطان، نجاحها بتركيزها على الشرق الأوسط، قائلة: "بالنظر للوضع الحالى فإن جمهور المستهلكين فى أوروبا وأمريكا باتوا يفضلون المستحضرات الطبيعية عن مساحيق التجميل ولكن المستهلكين العرب والخليجيين بالتحديد فإنهم يحتاجون للمساحيق المبهرة التى تعوض ما يخفين من جمالهن تحت العباآت السوداء"؛ ولذلك تعتمد قطان فى الميك آب الذى تنتجه على الألوان الصارخة.

وتضيف قطان: "من البديهى أن أفكر للذهاب للمكان الأشهر فى سوق مستحضرات التجميل وهى الولايات المتحدة وحقا أحب أن أذهب لهناك ولكنى أظن أن لدي الكثير حتى الآن لفعله فى دبى".

وذهبت الشهرة بقطان لتحلق بعيدا لتختارها مجلة "فوربز" عام 2017 لتكون من بين أشهر 10 أشخاص فى عالم الجمال والموضة بينما رشحتها "التايمز" لتكون من بين أكثر 20 شخصا أثروا فى فضاء الإنتر نت.

ويتضمن خط إنتاج "هدى بيوتى" كل من أحمر الشفاه والآى شادو والفونديشن والهايلايتر وغيرها بينما تستعد للتوسع بخط جديد للعطور بمشاركة شقيقتها منى قطان بينما تستعد كذلك لبدء سلسلة حلقات واقع افتراضى عبر "فيسبوك" و"اتش".

كما تخطط هدى، لعمل خط للعناية بالبشرة قائلة: "أتعلمون لم أتمتع يوما ببشرة صحية ولذلك شعرت لأول مرة بالراحة بدون ميك آب على بشرتى لذا علينا تعزيز مفهوم أن يكون الميك آب مجرد إضافة وأن لا يكون حاجة أساسية فى حياتنا".


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