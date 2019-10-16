» تفاصيل جلسة «الخطيب» مع السويسري «فايلر»

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الخطيب: رينيه فايلر يجهز مفاجأة مزلزلة للزمالك

المصريون

الزمالك

الاهلى

الخطيب

القمة

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الأربعاء، على عقد جلسة عاجلة مع السويسري ريني فايلر المدير الفني للفريق بعد تأجيل لقاء القمة ضد الزمالك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

ونقل الخطيب للمدرب السويسري تداعيات تأجيل المباراة لأسباب أمنية، كما استمع لكيفية تعامل ريني فايلر مع هذا الموقف الطارئ، وتجهيز الفريق للمرحلة القادمة.

أقيمت الجلسة في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعمرو محب القائم بأعمال الترجمة للمدرب السويسري.

وكان مقررا أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل قبل صدور قرار بتأجيلها لدواعي أمنية، وفقا لبيان صادر عن اتحاد الكرة.


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