» التعليم تجدد السماح للطلبة السوريين بالإلتحاق بالمدارس المصرية

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اكتوبر

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الطلبة السوريين

أصدر طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بإغلاق مدرسة دار الفتح، في مدينة السادس من أكتوبر، بعدما وجهت لها إتهامات بالسير على خطى جماعات إرهابية، وبالتحديد “داعش"، حيث كان جميع الطلبة بداخلها سوريين الجنسية.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إن الوزارة تسمح للطلاب السوريين للالتحاق بالمدارس المصرية بذات القواعد والإجراءات التي تطبق علي زملائهم المصريين، فضلًا عن إتاحة التحاق الطلاب السوريين بمجموعات التقوية بالمدارس المصرية.

وأكد الدكتور رضا حجازي علي إصرار الوزارة علي التصدي بكل قوة وحزم لأية كيانات تعليمية غير قانونية.

وكان طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بيانًا قال فيه: “هذه المدرسة لا تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قريب أو بعيد، كما أنها ليست مدرسة ولكنها مركزًا للدروس الخصوصية”.

وتابع، “سوف تقوم المديرية بالتعاون مع التنمية المحلية ووزارة الداخلية بغلق هذا المكان المخالف لقوانين الدولة المصرية، وانتظر تقريرًا مفصلًا من المديرية عن هذا الموضوع، للوقوف على كافة تفاصيل هذا الموضوع الهام وسوف أوافيكم بها عند اكتمالها”.


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