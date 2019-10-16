فيورنتينا يدرس التعاقد مع «إبراهيموفيتش»

16 أكتوبر 2019 - 08:46 م

كشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن رغبة نادي فيورنتينا الإيطالي في الحصول على توقيع السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وذكر الموقع الإيطالي، أن نادي فيورنتينا بعد نجاحه في التعاقد مع الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، في الصيف الماضي، يخطط لضم إبراهيموفيتش.

وأضاف أن فكرة التعاقد مع زلاتان بدأت تتشكل داخل أروقة نادي فيورنتينا، خاصة وأن عقد السويدي مع الفريق الأمريكي سينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ما يعني أن المهاجم سيكون حرًا في فترة الانتقالات الشتوية.

وختم بأن النادي إذا قرر القيام بمحاولة لضم زلاتان، فسيبدأ محادثاته مع مينو رايولا، وكيل أعمال إبراهيموفيتش قريبًا.