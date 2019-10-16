» مؤمن زكريا: «نفسي أعرف مين اللي سرقني»

16 أكتوبر 2019 - 09:04 م

نشر مؤمن زكريا صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، صورة بجوار أحد التماثيل عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلق مؤمن زكريا على الصورة بسخرية قائلاً: "نفسى أعرف مين سرق دماغى ياعم الحاج".

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، كشف أن النادى ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألمانى الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه لتحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما حصل على تكاليف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وأوضح عبد الحفيظ أن مؤمن زكريا حضر أكثر من مرة للنادى وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى ألمانيا التى استمرت عدة أيام، موضحاً أن المستشفى الألمانى التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلى من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجى الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.



