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تراجع كبير في أسعار جرام الذهب اليوم

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أحمد سالم

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أسعار الذهب

جرام الذهب

سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 16/10/2019 في مصر، تراجعا ملحوظا لكافة الأعيرة المتداولة في مصر، بقيمة 3 جنيهات، في مستهل تعاملات اليوم في سوق الصاغة المصري، ليسجل الجرام عيار 21 نحو 672 جنيها وهو الأكثر مبيعا في مصر.

حيث سجلت أوقية الذهب عالميا  انخفاضا ملحوظا عند فتح التداول على الذهب، حيث تراجعت أوقية الذهبي من 1489 إلى 1482 دولار.

بينما بلغ الجرام عيار 18 نحو 576 جنيها، وسجل الجرام عيار 24 نحو 768 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 5376 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب في مصر، بعض التفاوت الطفيف في سعر الأعيرة المختلفة في المحافظات، وهذا التفاوت يكون بين جنيها أو جنيهين لا غير.

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