رد صادم من زوج السيدة التي تبرعت له بكبدها فتزوج عليها

أحمد عادل شعبان
رد يسري - زوج السيدة رحاب فتحي - على القصة التي روتها في وسائل الإعلام حول قيامها بالتبرع له بجزء من كبدها ليقوم بالزواج عليها.
وقال الزوج في مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر" : "زوجتي سيدة محترمة وهي أختي وحبيبتي وفي الآخر أم بنتي ".
وأضاف: "لكن يا أستاذ شريف أنت تعلم أن الخلافات الأسرية لا يمكن حلها على شاشات الإعلام".
وتابع: "بحاول حل مشكلتي معاها من سنتين .. و كلمت ناس كبيرة عندنا في البلد عشان يوصلونا ببعض .. هي على راسي من فوق وأبوها ابن خالتي وأنا عايز إننا نرجع".
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