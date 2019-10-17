الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

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متابعات-علا خطاب

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الدولار

البنوك

يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه، في آخر تعاملات له، صباح اليوم الخميس، الموافق 17/10/2019, حيث يسجل متوسط سعر الدولار 16.20 جنيه ، وهو أدنى مستوي للدولار من 4 مارس 2017 والذى كان سعر الدولار وقتها 16.26 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي .

اسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو16.16 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.18 جنيه للشراء، 16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.19 جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، 16.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.19جنيه للشراء، 16.29 جنيه للبيع.


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