  • الخميس 17 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:18 ص
بحث متقدم
حادث

مروع.. مصرع 35 عاملا بالمدينة المنورة

الفقي

الفقي: لهذا السبب هنأ السيسي رئيس وزراء إثيوبيا

اقتحامات الاقصى

500 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى

آبل

فضيحة تجسس تضرب أبل

مسدس

هزّت لبنان.. تنهي حياة أمها بـ 9 رصاصات

نانسئي بيلوسي

ترامب ساخرا من زعيمة الكونجرس: صلّوا من أجلها " تعاني من خلل"

مرتضى منصور

"مرتضى" يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

الدولار

الدولار يواصل تراجعه أمام الجنيه

بالصور.. فرج عامر: أؤيد "الخدمة المدنية"

حديث فرج عامر عن "السحاقي" يتسبب في موقف محرج

فريق الأهلي

الكشف عن أول الراحلين من الأهلي

بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى

الرياضة

ديسابر
ديسابر

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بيراميدز يواجه "المقاصة" وديا على "الدفاع الجوى"

#

«بيراميدز» يبحث مواصلة قطار الانتصارات على حساب طنطا

#

الأهلى يبحث عبور «العجلات الحربية» باستاد السلام

#

الأهلى يسعى لعبور "الموج الأزرق"

دوري

ديسابر

بطولة

بيراميدز

يحل فريق سموحة ضيف ثقيل على نظيره بيراميدز، فى الثامنة مساء اليوم الخميس على إستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يدخل اللقاء بقيادة مديره الفنى "ديسابر"، بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق الجولة الماضية  فيما فاز سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 4 نقاط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل": الدفع بأتوبيسات نقل عام بين محطات المترو المتعطلة لنقل الركاب
» شاهد..فنانة شهيرة تتعرض لموقف محرج على الهواء
» حادث مروع..سيدة لن تستطع غلق عينيها اثناء النوم
» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى
» ببدلة شيفون..ابنة فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل
» نبيلة عبيد تعلن ندمها على أفلامها الجريئة: لم أحقق شيئا
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها الفنان: أنا وأحمد انفصلنا
» ابنة فيفي عبده تفسر سر غيابها .. وتطلب الدعاء
» ابنة أصالة تثير الجدل بتدوينة بعد شائعة طلاقها من طارق العريان
» الموت يفجع الفنان "محمد كريم"
» صورة نجل "علي معلول" تشعل "انستجرام"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:41

  • شروق

    06:04

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:26

  • عشاء

    18:56

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية