» بيراميدز يبحث عبور «الموج الأزرق» بالدفاع الجوى

17 أكتوبر 2019 - 09:27 ص

يحل فريق سموحة ضيف ثقيل على نظيره بيراميدز، فى الثامنة مساء اليوم الخميس على إستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يدخل اللقاء بقيادة مديره الفنى "ديسابر"، بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق الجولة الماضية فيما فاز سموحة على انبى بهدفين مقابل هدف.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 4 نقاط.